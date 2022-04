Primeiro shopping de Mogi Mirim será inaugurado em 2023

Entra em fase final de construção o primeiro Shopping Center de Mogi Mirim, que já tem data marcada para a inauguração. A previsão é de que o ParkShopping Mogi seja inaugurado no dia 31 de março do ano que vem, quando deverá gerar mais de 500 empregos diretos e atrair novos negócios, além do lazer para a região.

Mogi Mirim tem sido uma aposta de empreendedores como uma cidade de alto poder de compra entre os consumidores e por estar numa região com grande potencial para gerar negócios. A prefeitura de Mogi Mirim, em parceria com os responsáveis pelo centro de compras, fizeram nesta terça-feira o lançamento comercial do empreendimento para lojistas, imprensa, empreendedores e autoridades locais.

Confira imagens do evento.

Para o prefeito de Mogi Mirim, Paulo de Oliveira e Silva, esse empreendimento representa um marco para a história econômica da cidade. De acordo com o presidente do Grupo AD, responsável pelo empreendimento, Helcio Póvoa, serão cinco âncoras, três semi-âncoras, lojas, restaurantes, praça de alimentação, estacionamento, cinema, academia de ginástica, entre outros serviços.

A área bruta locável é de quase 13 mil metros quadrados, com conceito arquitetônico de Open Mall. Fica próximo aos principais acessos à cidade e ao Centro de Mogi Mirim, na Rua João Mantovani, 373, Santa Rosa