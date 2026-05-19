PROATIV TEM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA NOVA TURMA

O Programa ProAtiv, coordenado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna – SEJEL e destinado a pessoas a partir de 18 anos, está com vagas disponíveis para nova turma de ritmos.

As aulas acontecem no Parque José Theodoro de Lima, no Cruzeiro do Sul, às segundas-feiras, das 17h às 17h50, e são comandadas pelo Profº Rogério.

Para mais informações e inscrição, o interessado pode ir pessoalmente no dia e horário das aulas.

O ProAtiv hoje movimenta perto de 1.200 participantes, divididos em 55 turmas e 7 modalidades, buscando saúde e bem-estar, tudo de forma acessível e gratuita.

Foto: Divulgação