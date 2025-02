Processo seletivo para empresa rural é prorrogado para 12 de março em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), informa que o processo seletivo da empresa ‘Arien Van Vliet e Outro’ foi prorrogado. As vagas são destinadas ao sexo masculino e exclusivamente a moradores do município.

Agora, o processo será realizado no dia 12 de março (quarta-feira), às 9h, na Prefeitura de Artur Nogueira, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 1400, no Jardim Planalto. A seleção ocorrerá por ordem de chegada.

As oportunidades são para auxiliar de produção rural e irrigador, com salário de R$ 1.917,00, além da função de caldeirista, que oferece remuneração de R$ 2.120,00, acrescida de adicional de periculosidade. A empresa também disponibiliza benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 500,00, plano de saúde cooperativo e transporte fretado.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no PAT, localizado no Poupatempo, até o dia 11 de março (terça-feira). As vagas são limitadas.