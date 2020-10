Procurado da Justiça é capturado pela GM de Santo Antônio de Posse

Durante patrulhamento pelo Jardim São Judas Tadeu, avistaram o capturado em atitude suspeita. Foi realizado a abordagem e em seu poder nada foi localizado.

Ao realizar pesquisa dos seus antecedentes criminais, os Guardas Civis Municipais Xisto, Rebequi e Marilene constataram que havia em seu desfavor Mandado de Prisão emitido pelo Fórum da Comarca de Jaguariúna.

Foi dado voz de prisão ao capturado, este resistiu veementemente se lançando contra a guarnição de maneira agressiva, inclusive chegando a morder o GM Rebequi, desta forma, utilizaram força moderada para conter e algemar o indivíduo.

Ao tentar colocá-lo no compartimento de preso, este resistia dando chutes contra a viatura, sendo que veio a danificar a lanterna traseira direita e o vidro traseiro esquerdo do compartimento de preso.

Devido a alteração cada vez maior do ânimo do capturado, ele foi imobilizado. Foi solicitado apoio a Polícia Militar ( Pm’s Meireles e Miguel ), para conseguir colocá-lo no compartimento, feito isso, conduzimos o capturado à Central de Polícia Judiciaria de Jaguariúna onde, o Dr Alexandre Henrique Leme Silva, confirmou a existência do referido Mandado bem como elaborou Boletim de Ocorrência de Resistência / Lesão Corporal e Danos ao Patrimônio contra o capturado.