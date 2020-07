Procurado da justiça é preso em Santo Antônio de Posse

A Policia Municipal de Santo Antônio de Posse composta pelos Guardas Municipais Inspetor Masotti, Segala e Sandra foram informados pela ROMU – Rondas Ostensivas Municipal de Jaguariúna composta pelo Guardas Municipais Inspetor Araújo, Sidnei e Elias, que um veículo Palio, de cor prata, emplacamento de Jaguariúna, estaria sentido a Posse e havia a possibilidade de que este, pudesse estar transportando drogas.

Os policiais de Posse foram informados via base que o veículo acabara de entrar no Município, e que o emplacamento e as características do veículo batiam. Foi feito buscas e o mesmo localizado.

Dois homens estavam no veículo, foi feito busca no automóvel e pessoal e nada de ilícito foi encontrado, verificando a qualificação dos ocupantes do veículo, apenas o passageiro que estava sendo procurado pela justiça.

Trata-se de C.G.L., que é procurado por dois mandados de prisão pelo Código Penal 157 (roubo) e 121 (homicídio), o mesmo foi apresentado na delegacia, e diante das informações o mesmo ficou detido.