Procurado pela Justiça é capturado pela Polícia Rodoviária em Engenheiro Coelho

Homem com diversas passagens criminais foi abordado após tentativa de fuga e permanece preso

Na noite de quinta-feira (28), por volta das 18h40, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, capturou um indivíduo procurado pela Justiça no município de Engenheiro Coelho.

A ação ocorreu durante patrulhamento pela Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), na altura do km 88, pista Leste. Ao se aproximarem da Rua Minas Gerais, no bairro Caminhos do Sol, os policiais visualizaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir em direção a um trailer de lanches.

A equipe realizou a abordagem e, após consulta ao sistema Prodesp, confirmou que o indivíduo era procurado pela Justiça pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal), com pena prevista de três anos em regime fechado. A verificação apontou ainda diversas passagens anteriores por porte de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, receptação, desacato e crime de incêndio.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Limeira, onde o indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.