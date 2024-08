Procurado pela Justiça se entrega voluntariamente à Polícia em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 21 de agosto, em Mogi Guaçu, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência envolvendo um indivíduo procurado pela Justiça. O caso ganhou destaque por conta da entrega voluntária do homem, identificado como Sr. R., que compareceu à sede do 26º BPMI, acompanhado por familiares, para informar sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado, relacionado ao cumprimento de sentença por crime de roubo, foi confirmado após consulta criminal. Após a confirmação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para os procedimentos legais.

Na CPJ, os dados do caso foram apresentados ao escrivão de plantão que levou a informação ao delegado. O delegado ratificou a prisão, deixando o homem à disposição da Justiça para os trâmites necessários.

O caso chama atenção por conta da atitude do procurado, que, ao invés de ser localizado pelas autoridades, optou por se entregar voluntariamente, facilitando o cumprimento da ordem judicial.