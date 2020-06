Prodesp realiza vistoria em área disponibilizada pela Prefeitura de Campinas para o novo Poupatempo; Vereador de Jaguariúna acompanhou a vistoria

A unidade do Poupatempo do centro de Campinas, fechada por determinação do Governo do Estado de São Paulo, poderá funcionar em uma área dentro do Paço Municipal campineiro. Nesta sexta-feira (26) uma comissão de vereadores acompanhou a equipe da Prodesp, órgão responsável pelo gerenciamento do Poupatempo, em uma vistoria do espaço de aproximadamente 400 metros quadrados.

Devido ao interesse de Jaguariúna, já que muitos moradores da cidade utilizam os serviços do Poupatempo em Campinas, o vereador Afonso Lopes Silva, o Silva (CIDAD), também tem participado das tratativas e acompanhou a vistoria. Silva apresentou na Câmara Municipal de Jaguariúna um requerimento solicitando uma ação conjunta, junto ao Governador João Doria, e uma moção de apelo, também ao governador, pela manutenção do Poupatempo do Centro de Campinas.

Segundo Silva, a vistoria desta sexta-feira mostra que o estado também tem interesse em continuar com o Poupatempo na região central. “O acesso das pessoas a unidade do Campinas Shopping é complicado, já que muitos dependem do transporte coletivo. A prefeitura de Campinas já disponibilizou uma área interessante e todos esperamos por um desfecho satisfatório nesta questão”, ressaltou.