Produção tropical e alta procura impulsionam a variação de preços de hortifrúti na Ceasa Campinas

Crédito Foto: Rogério Capela

Condições ideais de plantio aceleram a dinâmica de compra e venda no entreposto, com aumento da procura por alimentos mais refrescantes como o maracujá e o limão

As condições climáticas dessa época do ano favorecem o plantio do hortifrúti, em destaque as frutas tropicais e subtropicais, e impulsionam a economia desse segmento. O Mercado de Hortifrúti da Ceasa (Centrais de Abastecimento) Campinas recebe, neste período, uma maior oferta de produtos, que aumenta junto com a procura do consumidor por alimentos mais refrescantes, como o maracujá e o limão.

Para Ricardo Munhoz, gerente de Mercado e Agricultura da Ceasa, para o comprador é o melhor momento para aproveitar produtos de qualidade com valores mais acessíveis. Segundo ele, a queda significativa nos preços de alguns hortifrútis favorece o rápido escoamento para, assim, reabastecer o mercado de insumos frescos, e acelera a reposição dos produtos que chegam ao seu ponto de maturação com maior velocidade. Além de fazer a economia girar, essa sequência previne o desperdício dos alimentos, entretanto, é necessária uma estratégia bem elaborada. O ciclo do abastecimento fica mais veloz e para que isso seja realizado de maneira eficaz é necessário um planejamento de qualidade”, explica Munhoz.

Na semana entre os dias 20 e 27 de janeiro, o quilo do abacate geada teve uma variação de -14% em seu valor de mercado; no mesmo período, o quilo do maracujá azedo teve uma variação de -12,5%; e o do limão thaiti, de -9,1%. Os valores do coco verde, da laranja pera e melancia graúda permaneceram estáveis ao fechar da semana. Ricardo ressalta que “a variação da precificação dos produtos, embora aconteça, é instável e depende de fatores do campo, tais como, clima e disponibilidade. Ainda assim, a Ceasa está pronta para lidar com as oscilações dando o apoio necessário para todas as pontas.”

Laboratório de controle de qualidade

A Ceasa Campinas oferece aos permissionários, durante todo o ano, os serviços de controle de qualidade, que são realizados em seu laboratório. Amostras de dos produtos comercializados podem ser coletadas para análises detalhadas, como medição de grau de maturidade e nível de doçura das frutas, para garantir que os produtos estejam em condições ideais para comercialização.