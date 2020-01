Professor Acácio Rodrigo participa de Reunião da 15ª Delegacia Regional de Judô

A 15ª Delegacia Regional da Grande Campinas de Judô promoveu, no último dia 20 de janeiro, nas dependências do Floresta Atlético Clube, em Amparo, sua Reunião Anual, com a presidência do Delegado Regional Celso de Almeida Leite.

Pedreira esteve representada no evento pelo professor Acácio Rodrigo da Associação Estadual de Judô, juntamente com todos os representantes das agremiações e clubes registradas na Federação Paulista de Judô por essa Delegacia Regional. “Estivemos discutindo assuntos pertinentes a temporada que se inicia, atualizações e o Calendário Esportivo para 2020”, destacou Acácio Rodrigo.

Após a reunião e foto oficial, os representantes foram recepcionados em um buffet próximo ao clube para um almoço de confraternização.