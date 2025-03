PROFESSORES DA ESCOLA DAS ARTES SÃO APRESENTADOS NO TEATRO MUNICIPAL

Professores habilitados para ministrarem cursos na Escola das Artes de Jaguariúna foram recepcionados hoje (21) pela manhã no Teatro Municipal Dona Zenaide. O encontro serviu também para apresentação do projeto da escola e as propostas para este ano de 2025.

As aulas terão início nesta segunda-feira, 24 de março, oferecendo mais de 50 cursos gratuitos para a comunidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o programa conta com 3.283 alunos matriculados, atendendo a diversas faixas etárias, desde crianças a partir de 4 anos até adultos de 90 anos.

Criada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura, a Escola das Artes tem como objetivo proporcionar conhecimento e vivência prática nas áreas de artes da cena, música, artes visuais, idiomas e qualidade de vida.

Neste ano, a escola conta com 50 professores e essa iniciativa visa diversificar as opções de aprendizado e promover a expressão cultural na comunidade.

As aulas acontecem nos parques Santa Maria, Luís Barbosa, dos Lagos, Menegon, Florianópolis e Serra Dourada, além do Teatro Municipal, Fundo Social de Jaguariúna, e Estação de Guedes.

Os cursos oferecidos são: Artes Digitais, Artes Plásticas, Ballet, Bateria, Capoeira, Cia de Dança, Cinema, Canto Coral e Contrabaixo; Cordas Friccionadas: Contrabaixo acústico, Viola clássica, Violino, Violoncelo, Dança de Salão, Dança do Ventre, Dança Flamenca, Dança Cigana, Desenho e Espanhol; Empreendedorismo: Estética, Perfumaria e Decoração, Fotografia, Gastronomia, Guitarra, Hip Hop, Inglês, Jazz, Meditação, Musicalização, Piano, Pilates, Ritmos, Percussão, Sanfona e sapateado; Sopros/Madeiras: Clarinete, Flauta doce, Flauta transversal e Saxofone; Sopros/Metais: Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Teatro, Teatro Musical, Teclado, Técnica Vocal e Violão. Os novos cursos são: Artesanato, Cenografia, Circo, Mangá e Dança Circular.

Para obter mais informações sobre a Escola das Artes basta ligar no telefone: 3867-9700 ramais 2325,2326 ou 2326.