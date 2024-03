PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INICIAM ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO SESI-SP

Professores e gestores da rede municipal de ensino de Holambra iniciaram hoje um trabalho de capacitação oferecido gratuitamente pelo SESI-SP. É o Programa Alfabetização Responsável, que fornece formação e recursos pedagógicos aos profissionais. O objetivo é apoiar as escolas no processo de desenvolvimento da escrita e da leitura das crianças, para que ocorra na fase adequada – até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. As atividades, remotas e presenciais, seguem até o fim do ano!