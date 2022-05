Profissionais rurais participam de cursos de capacitação gratuitos em Jaguariúna

A Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna, por meio do departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, realizou semana passada cursos gratuitos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Produtores rurais e prestadores de serviço do município puderam participar da Capacitação de Operação e Manutenção de Roçadeira Lateral e da Capacitação de Operação e Manutenção de Motosserra.

Durante os encontros foram tratados assuntos como: segurança e saúde do profissional e operação e manutenção dos equipamentos. O objetivo foi garantir a correta utilização e fornecer informações importantes sobre a preservação do meio ambiente.

A secretária de Meio Ambiente e vice-prefeita, Rita Bergamasco, ressalta que os cursos visam auxiliar cada vez mais os profissionais que atuam em Jaguariúna. “Nós queremos sempre proporcionar aos trabalhadores um aprendizado simples e objetivo das práticas e o uso correto dos equipamentos, seguindo as normas vigentes”, afirmou a secretária.