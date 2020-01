PROGRAMA “ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SEU BAIRRO” TERÁ SHOW MUSICAL, GINCANA E OFICINAS

A edição especial de férias do programa “Assistência Social no Seu Bairro” contará com a apresentação do cantor Alexandre Reys, além de atividades como gincana e oficinas de artesanato, jogos, piquenique, pula-pula, pipoca e algodão-doce. O evento acontece no próximo dia 29 de janeiro, das 9h às 15h, na Escola Municipal Mário Bergamasco, no bairro Florianópolis, em Jaguariúna.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, as inscrições para participar da gincana poderão ser feitas no dia e local do evento. As equipes participantes terão de apresentar, até as 13h, os seguintes objetos: menor par de sapato ou tênis (não pode ser tricô ou crochê), caderno com 100 folhas (completo, escrito em todas as folhas, do começo ao fim), menor lápis de cor ou preto, livro com maior número de páginas, maior calça jeans, menor calça jeans e menor caderno ou caderneta (pode ser em branco). Todas as peças serão devolvidas ao final do evento.

Além de música, brincadeiras e atividades recreativas, o “Assistência Social no Seu Bairro” também realizará atendimentos sobre o programa Bolsa Família.

O programa é um projeto da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna que descentraliza os atendimentos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), facilitando a vida da população.

SERVIÇO:

Programa “Assistência Social no Seu Bairro”

Quando: 29/01

Onde: Bairro Florianópolis

Local: Escola Municipal Mário Bergamasco

Horário: das 9h às 15h

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira