PROGRAMA BATE CORAÇÃO ATENDEU 385 MOTORISTAS NA ÚLTIMA SEMANA

O Programa Bate Coração, realizado entre os dias 17 e 21 de outubro,

no Posto RVM, em Mogi Mirim, atendeu 385 usuários de rodovias, em sua

maioria, caminhoneiros. Esta é uma das ações pioneiras da Renovias,

desde os primeiros anos de Concessão, com o apoio da Agência de

Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), com foco na saúde do

caminhoneiro. O Bate Coração está completando, neste ano de 2022, 20

anos de implantação, tendo como principal objetivo a orientação dos

motoristas sobre doenças do coração.

“A concessionária se preocupa com a saúde e o bem-estar dos

caminhoneiros. Por isso, o Programa Bate Coração busca melhorar as

condições de saúde dos motoristas mantendo os exames em dia,

orientando e incentivando o motorista a adotar novos hábitos”, comenta

o coordenador médico da Renovias, Eli Paulo Colombo Filho.

Além das consultas médicas e dos exames de glicemia, eletrocardiograma

e aferição da pressão arterial, os motoristas também receberam uma

cartilha com orientações sobre alimentação saudável, dicas

posturais e informações relevantes sobre segurança no trânsito.

Esta edição da campanha contou ainda com serviço gratuito de corte de

cabelo. Foram feitos 51 cortes ao longo da semana. A Renovias também

complementou a ação disponibilizando aos atendidos, suco natural,

água, frutas e biscoitos.

O setor de Ouvidoria da concessionária também esteve no evento e

registrou a opinião dos motoristas quanto ao serviço nas rodovias

administradas pela Renovias, estreitando os laços e divulgando os

canais de relacionamento com os usuários.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária

administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias

do Governo do Estado de São Paulo.