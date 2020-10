Programa de Aprimoramento Veterinário da Unifeob está com inscrições abertas

Graduandos no último período letivo e recém-formados há até 2 anos no curso de Medicina Veterinária de qualquer instituição de ensino podem aproveitar para participar do Programa de Aprimoramento Veterinário da Unifeob. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até o dia 11 de dezembro.

As atividades são desenvolvidas na estrutura do Hospital Veterinário da Unifeob, considerado referência na região. “É uma pós-graduação em que os médicos veterinários têm uma experiência de imersão no dia a dia do nosso Hospital Veterinário”, explica a docente Juliana Bonfante. “São 24 meses de duração e os estudantes participam tanto dos atendimentos quanto de aulas práticas”.

A avaliação será realizada em 14 de dezembro e as entrevistas nos dias 15 e 16 de dezembro. Os candidatos devem estudar o conteúdo teórico específico indicado no edital disponível no link: unifeob.edu.br/aprimoramento. Para 2021, as vagas para o Programa são:

• Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais (1)

• Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais (1)

• Anestesiologia (2)

• Propedêutica Complementar (2)

Para outras informações, entre em contato com o Hospital Veterinário Unifeob. Telefone: (19) 3634-3205 / 3206. E-mail: secretariahovet@unifeob.edu.br.