Programa “Esporte em Casa” realiza “lives” e aulas com profissionais da área

O programa “Esporte em casa” entra nesta semana na terceira fase oferecendo atividades online para a população de Jaguariúna. Desta vez os profissionais da secretaria municipal de juventude, esportes e lazer vão interagir com os internautas uma vez por semana durante “Lives”.

A primeira “Live” aconteceu nesta quarta-feira, dia 24, às 20h. O diretor de esportes, Ciro Pires, falou sobre o Projeto Primeiros Passos (Escolinhas de esportes e Equipes de competição).

No próximo dia 01 de julho, às 20h, a diretora de esportes, Janaína Vacilotto, comandará outra “Live” com um “Quiz” sobre o Futebol Amador. Os moradores de Jaguariúna vão poder se divertir respondendo perguntas como esta: “Quem foi o maior artilheiro do futebol amador?”

Nas semanas seguintes haverá aulas nas quartas-feiras, no mesmo horário, dadas pelos professores da secretaria de juventude, esportes e lazer. As transmissões serão feitas simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagran .

A Prefeitura, por meio da secretaria de juventude, esportes e lazer realizada o programa “Esporte em casa” de forma Online desde o início da quarentena. A ideia é levar práticas esportivas aos moradores da cidade enquanto o país enfrenta a pandemia do coronavírus.

O secretário de juventude, esportes e lazer, Rafael Blanco, reforça a responsabilidade da Prefeitura com a qualidade de vida da população. “As atividades online são para pessoas de todas as idades. Dessa forma esperamos que todos se movimentem e cuidem da saúde respeitando a quarentena”.