PROGRAMA MELHOR EM CASA REALIZA AÇÃO DE SAÚDE COM IDOSOS EM JAGUARIÚNA



A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

realiza ação multidisciplinar voltada aos idosos. Nesta segunda-feira,

dia 24 de outubro, equipes do programa Melhor em Casa, do Departamento

de Odontologia da Secretaria de Saúde, promoveram ação de prevenção

à saúde do público com mais de 60 anos.

Uma equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro, técnicos

de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, dentista e auxiliar de

consultório odontológico esteve no Centro de Convivência Raízes da

Vida, onde se discutiu longevidade, alimentação saudável,

importância da atividade física com realização de alongamento e

avaliação odontológica, com orientações para prevenção do câncer

de boca, bem como a identificação da necessidade de prótese dentária

e de tratamento clínico para os idosos.

Segundo a secretaria, também foram realizados testes de glicemia

capilar e aferição de pressão arterial. “Essa ação faz parte de

nosso plano de saúde e, após esses dois anos de pandemia, conseguimos

deslocar toda a equipe para essa ação. Sabemos que envelhecer é a

simples consequência da vida e nosso foco é o envelhecer com

qualidade, com informação e bem-estar”, avalia a secretária de Saúde

de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

O programa Melhor em Casa tem o objetivo de facilitar o atendimento de

pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, que estão

impossibilitados de ir até uma unidade de saúde. Uma equipe

multidisciplinar formada por vários profissionais de saúde se desloca

até a residência do paciente para prestar o atendimento médico.

CIDADE AMIGA DO IDOSO

Essas e outras ações de valorização dos idosos fizeram com que

Jaguariúna recebesse, em 2019, o título de Cidade Amiga do Idoso.

Concedido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), o título se

destina a municípios que desenvolvem ações pelo bem-estar e qualidade

de vida de quem já passou dos 60 anos de idade.