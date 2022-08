Programação de agosto do Teatro Oficina do Estudante inclui comédia com Vera Fischer

As atrações começam na quinta-feira com o stand-up de Bruna Louise e seguem com os shows dos humoristas Afonso Padilha, Cleber Rosa, Matheus Ceará e Thiago Ventura, além dos palhaços Patati Patatá. Durante o mês, também tem o musical de “A Bela e a Fera”, show cover do Pink Floyd e comédia “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”, com Vera Fischer.

A comediante Bruna Louise estará em cartaz com o stand-up “Novo Show” todas as quintas-feiras de agosto no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas, sempre às 21h. Neste show, ela segue focando no empoderamento feminino e no combate aos preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O espetáculo tem duração de 75 minutos e a classificação etária é de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) e estão à venda no site www.ingressodigital.com e nas bilheterias do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). Informações: pelo telefone (19) 3294-3166.

Na sexta-feira (5), o comediante Afonso Padilha apresentará o espetáculo “Show Solo, em três sessões, às 19h (extra), às 21h e às 23h. Humorista, comediante e roteirista, Afonso fala sobre alguns temas, como maconha, feminismo, sexo e outros assuntos que o fazem passar vergonha por não dominar. Ele traz para o teatro o mesmo estilo de humor presente em seus vídeos do YouTube, com muitas piadas, fazendo comédia com qualquer tema. O espetáculo tem duração aproximada de uma hora. O valor dos ingressos é de R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada).

Já no sábado (6) são dois stand-ups. O primeiro, “Peidâno na farofa”, do humorista Cleber Rosa, será apresentado às 19h. Em pouco mais de uma hora de show, o mineiro de Pouso Alegre aborda situações comuns da vida de um homem simples e conta causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana, além de apresentar o quadro “Reclamação do Dia”. Cleber cria seus textos baseados nas referências locais das cidades nas quais ele se apresenta, tornando os espetáculos mais espontâneos e interativos. Seu canal na internet conta com mais de 1 bilhão de visualizações e com 4 milhões de seguidores. A classificação etária é livre, com ingressos nos valores de R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteiro).

Na sequência, às 21h30, é a vez de Matheus Ceará apresentar o stand-up “Vocês Pedem e Eu Conto”. Durante o espetáculo, que leva o nome do quadro de sucesso do comediante na internet, Matheus conta histórias de casais, de situações que acontecem no dia a dia e dá dicas engraçadas sobre traição, além de brincar com casos da plateia que tem, também, a oportunidade de escolher algumas das piadas. Os ingressos custam R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). A classificação etária é de 16 anos.

O humorista Thiago Ventura estará em cartaz no domingo (7), às 18h, com o show “Modo efetivo”, que tem o texto baseado nos seus primeiros relacionamentos amorosos, na sexualidade e nas relações cotidianas. Os ingressos custam entre R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). A classificação etária é de 16 anos.

Infantil

A dupla de palhaços mais conhecida e amada da América Latina se apresentará no sábado (6) e no domingo (7), às 15h com o espetáculo “Sorrir & Brincar”. Ao longo de 70 minutos de apresentação, Patati e Patatá trazem ao palco músicas do repertório próprio, como “Dança do Macaco”, “Lôro” e “Ronco do Vovô”, clássicos do cancioneiro infantil, como “Tindolelê”, “Piuí Abacaxi” e “Ursinho Pimpão”, e outros sucessos que fazem a alegria das crianças. Os ingressos custam R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira).

No palco, os palhaços têm a companhia de dançarinos em um cenário colorido e lúdico. Além das canções, fazem brincadeiras, convidam a plateia para interagir por meio de buzinas e faróis. Patati Patatá surgiu em 1983 como um grupo de artistas circenses, liderado por Rinaldi Faria que, junto com seu irmão, formava a dupla de palhaços. O sucesso veio em 2010, após mais de duas décadas se apresentando em circos e TVs. O álbum “Brincando com Patati e Patatá”, produzido pela Som Livre, vendeu mais de 300 mil cópias. Os palhaços foram contratados pelo SBT para apresentar o programa “Carrossel Animado”, em abril de 2011. Um mês depois, o programa estreou com um cenário repaginado e passou a ser denominado “Carrossel Animado com Patati e Patatá”. Desde então, a dupla fez turnês pela América Latina e Europa e já lançou 15 álbuns de estúdio, quatro compilações, seis álbuns em espanhol, mais de 200 videoclipes, um EP e nove singles.

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações: pelo telefone (19) 3294-3166

Programação de Agosto de 2022 (sujeita a alterações)

Dia: 4, 11, 18 e 25, quintas-feiras, às 21h

Bruna Louise “Nova Show” (Stand-up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dia: 5, sexta-feira, às 19h (extra), 21h e 23h

Afonso Padilha “Show Solo” (Stand-up)

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dia: 6, 7, 13 e 14, sábado e domingo, às 15h

Patati Patatá “Sorrir e brincar” (Infantil)

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação: Livre

Dia: 6, 13 e 20, sábado, às 19h

Cleber Rosa “Peidâno da farofa” (Stand-up)

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 6, sábado, às 21h30

Matheus Ceará “Vocês pedem eu conto” (Stand-up)

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira

Classificação: 16 anos

Dia: 7, domingo, às 18h

Thiago Ventura “Modo Efetivo” (Stand-up)

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dias: 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, às 21h, 21h30 e 19h

Mariana Xavier “”Antes do ano que vem” ( comédia)

Ingressos: Entre R$ 25,00 e R$ 80,00 (de acordo com o setor)

Classificação: 12 anos

Dia: 19 e 26, sexta-feira, às 21h

Renato Albani “Novo show” (stand-up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação:16 anos

Dias: 20 e 21, sábado e domingo, às 15h

A Bela e a Fera “O espetáculo musical” (musical)

Ingressos: R$ 65,00 (meia-entrada) e R$ 130,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 20, sábado, às 22h30

Pink Floyd “Experience in Concert”” (show)

Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, domingo, às 19h

Amazing Tenors “Amazing Tenors in concert”” (show)

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 27 e 28, sábado e domingo, às 18h e 21h/ 19h

Vera Fischer “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”

Ingressos: R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira)

Classificação: 12 anos