Programação teatral da semana tem tributo ao Queen, stand-ups e peças infantis

A “Programação de Férias” no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas continua com “A Bela e a Fera”, “O menino maluquinho”, “Cinderela”, “Branca de Neve e os sete anões”, “O pequeno príncipe”, “Os três porquinhos” e o “Sítio do Pica Pau Amarelo”. A agenda traz, também o humorista Rodrigo Sant’anna e show “Queen Experience in Concert”. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Durante toda a semana os clássicos infantis continuam em cartaz na “Programação de Férias” do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Na terça-feira (19) serão duas peças: “A Bela e a Fera”, às 15h, e “O menino Maluquinho”, às 17h. A montagem de “Cinderela” é atração da quarta-feira (20), às 15h. Já na quinta-feira (21) é a vez do espetáculo “A Branca de Neve e os sete anões”, às 15h. “O pequeno príncipe” será encenado na sexta-feira (22), também às 15h.

No sábado (23), às 15h tem “Um baú de barulhinhos- teatro para bebês”. O espetáculo, cheio de sons, cores, movimentos, textura e poesia, montado para crianças de três meses até três anos de idade, traz a personagem Lili, uma menina que adora um baú mágico de onde saem diversos sons que devem ser descobertos pela plateia. Também no sábado acontece a apresentação da peça “Os três porquinhos”, às 17h. Encerrando a apresentação dos clássicos, no domingo (24), “O sítio do Pica Pau amarelo” estará em cartaz às 15h. O valor dos ingressos para todas as apresentações é de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira). Os tickets já podem ser adquiridos nas bilheterias no Teatro (Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina) e no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Queen

Na quinta-feira (21), às 21h, tem sessão extra do espetáculo “Queen Experience In Concert”, apresentando os melhores sucessos da banda Queen, entre eles “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, entre outros. A proposta é homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury e de seus parceiros de banda John Deacon, Brian May e Roger Taylor. Os ingressos custam de R$ 100,00 (meia entrada) a R$ 200,00 (inteira). Além da experiente banda e do vocalista, que impressiona a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello e produção executiva de Daniela Schiarreta. A direção musical é do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e a direção geral de Bruno Rizzo.

Stand-up

O humor do final de semana é com o humorista Rodrigo Sant´anna, que apresentará o stand-up “E aí, deu certo?”, na sexta-feira (22), às 21h; no sábado (23), às 21h30, e, no domingo (24), às 19h. O espetáculo é dirigido por Dani Calabresa e foca na vontade de “dar certo na vida” em situações que vão desde passar em um concurso público até ser selecionado para o BBB – Big Brother Brasil. Os ingressos custam R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira). A classificação etária é de 16 anos.

Na peça, Rodrigo passa por vários marcos de sua vida, desde a infância humilde no Morro dos Macacos, na zona Norte do Rio de Janeiro, até o momento em que começou a ser reconhecido como um dos principais nomes do humor. Ele faz uma retrospectiva bem-humorada da própria vida e uma reflexão sobre a corrida maluca pelo sucesso.

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Dia: 19, terça-feira, às 15h

“A Bela e a Fera” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 19, terça-feira, às 17h

“O menino maluquinho” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 20, quarta-feira, às 15h

“Cinderela” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, quinta-feira, às 15h

“Branca de Neve” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, quinta-feira, às 21h (extra)

“Queen Experience in Concert” (show)

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 22, sexta-feira, às 15h

“O pequeno Príncipe” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 22, 23, 24 / 30 e 31 – sexta-feira, às 21h, sábados, às 21h30 e domingos, às 19h

Rodrigo Sant’anna – “E aí, deu certo?” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dia: 23, sábado, às 15h

Um baú de barulhinhos – “Teatro para bebês” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 23, sábado, às 17h

“Os três porquinhos” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 24, domingo, às 15h

“Sítio do Pica-Pau Amarelo” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 29, sexta-feira, às 21h

Manu Gavassi – “Eu só queria ser normal” (show)

Ingressos: R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 31, domingo, às 15h

“O Encanto da Família Madrigal” (Infantil)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: livre