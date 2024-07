Projeto Arreuní! recebe os artistas Alessandra Leão e Sapopemba, no domingo, dia 4

Crédito: José de Holanda

A apresentação, com entrada gratuita, será no Centro Cultural Casarão, às 15h, e traz a ancestralidade afro no canto e na batida rítmica

Neste domingo, 4 de agosto, o Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, recebe mais uma edição do Projeto Arreuní!, a partir das 15h. A entrada é gratuita. A apresentação será dos artistas Alessandra Leão e Sapopemba. Os músicos mostrarão a arte e suas vivências ao lado do violeiro, cantador e curador do projeto, João Arruda.

A seleção de shows tem o patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo. O projeto Arreuní! 2024 oferece banheiros acessíveis, apoio de uma equipe de suporte para pessoas com necessidades especiais de mobilidade, e tradução em libras durante as apresentações.

Artistas

A pernambucana Alessandra Leão começou sua carreira na efervescência do Mangue Beat e traz para seu trabalho o movimento das culturas populares. Sem negar suas raízes no som que produz, a compositora, cantora e percussionista, indicada ao Grammy Latino, se reinventa a cada trabalho.

Sapopemba, natural de Penedo, Alagoas, é um artista conhecido por sua voz forte, sua memória com infindáveis canções populares e afro-brasileiras. É percussionista, cantor, caminhoneiro e motorista, conhecedor do Brasil de Norte a Sul. Com seu primeiro disco solo lançado aos 72 anos, “Gbọ́”, Sapopemba traz canções importantes do universo afro para a música popular brasileira.

Serviço

Projeto Arreuní! com Alessandra Leão e Sapopemba

Data: 04/08/2024 (domingo)

Horário: às 15h

Local: Centro Cultural Casarão

Endereço: rua Aracy de Almeida Câmara, 291, Barão Geraldo

Classificação: livre para todos os públicos

Entrada gratuita