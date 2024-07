Projeto “Arte e Música na Vilinha Holandesa” em Holambra: Cultura e Encanto

Neste sábado, 20 de julho, a partir das 11 horas, Holambra se transforma em um centro de cultura e arte com o evento “Arte e Música na Vilinha Holandesa”. Localizado na Rua Campo de Pouso, 1050, no centro da cidade, o projeto traz um acervo de arte brasileira do Museu de Arte de Mogi Mirim.

O evento promete uma experiência imersiva para os amantes da cultura. Além da exposição, a partir das 14 horas, o público poderá desfrutar de música ao vivo, criando uma atmosfera perfeita para um sábado de lazer e cultura.

A entrada é franca, garantindo acesso a todos os interessados em vivenciar um dia repleto de arte e boa música. Não perca a oportunidade de participar e se encantar com este evento único, que celebra a arte brasileira em um dos pontos mais charmosos de Holambra.

Serviço:

Evento: Projeto “Arte e Música na Vilinha Holandesa”

Data: 20 de julho

Horário: A partir das 11 horas (música ao vivo a partir das 14 horas)

Local: Rua Campo de Pouso, 1050, Centro de Holambra

Entrada: Franca

Venha e deixe-se encantar pela magia da arte e da música em Holambra!