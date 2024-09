Projeto “Curta a Mostrinha” leva filmes e oficinas de audiovisual a crianças de Campinas

Crédito: Divulgação

Inscrições de filmes podem ser feitas de 9 a 22 de setembro; projeto busca engajar público infantil com exibições de curtas, oficinas práticas e show musical

As inscrições de filmes para a Mostrinha devem ser feitas pelo link https://forms.gle/Nt9ENvb7AoSF3Siw9

O projeto “Curta a Mostrinha” visa aproximar o público infantil, de 6 a 12 anos, da linguagem audiovisual através da exibição de filmes de curta-metragem. A iniciativa inclui também duas oficinas práticas de sensibilização artística, cada uma com 30 vagas, e um show musical voltado para o público jovem. Em Campinas, os interessados em inscrever filmes podem preencher o formulário disponível em https://forms.gle/Nt9ENvb7AoSF3Siw9 a partir de segunda-feira, 9 de setembro, até 22 de setembro.

Trata-se de projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo e tem como objetivo principal o desenvolvimento de novos talentos no campo audiovisual e o estímulo ao senso crítico dos participantes. Aproximadamente 40 filmes serão exibidos em nove sessões para cerca de 1.600 alunos de escolas públicas de Campinas. Mari Atauri, coordenadora do projeto, destaca a importância do audiovisual na formação crítica das crianças.

As oficinas práticas, com 60 vagas ao todo, buscam proporcionar um espaço para a expressão e o desenvolvimento pessoal dos jovens. Mari Atauri acredita que estas atividades ajudam a fortalecer a autoestima e o empoderamento dos participantes.

A primeira edição do “Curta a Mostrinha” é promovida pela Atauri Produções, com financiamento da Lei Complementar 195 de 2022 – Lei Paulo Gustavo, Edital de fomento 02/2023 para Mostras e Festivais de Cinema.

Serviço:

Inscrições projeto ”Curta a Mostrinha”

Data: 9 a 22 de setembro

Link para inscrições: https://forms.gle/Nt9ENvb7AoSF3Siw9