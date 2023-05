Projeto de ginástica rítmica completa um ano em Amparo e anuncia festival de encerramento

Evento aberto ao público será realizado no dia 27 de maio, a partir das 19h, na Praça Pádua Salles; apresentações terão coreografias relacionadas com o universo do cinema e vão envolver 160 alunos que participam das atividades

Os 160 alunos que integram o projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, em Amparo, vão encerrar o primeiro ano das atividades com uma grande festa. Eles estão preparando um festival, gratuito e aberto ao público, com uma série de apresentações que prometem emocionar familiares e convidados na Praça Pádua Salles, região central da cidade.

O Festival Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos acontece no dia 27 de maio (sábado), a partir das 19h, no Palco da Rádio, que fica na Praça Pádua Salles (Avenida Bernardino de Campos, s/n).

Segundo o presidente da Associação Fábrica de Esporte, responsável pelo projeto, Bruno Wellington, o festival terá a participação de 160 alunos do projeto, além de convidados do projeto de Iniciação de Ginástica Rítmica das cidades de Jaguariúna e Mogi Mirim.

“Estamos preparando e ensaiando as coreografias das apresentações, que terão o cinema como tema central. Filmes, desenhos animados, séries, enfim, motivos que estejam relacionados a essa arte que, assim como a ginástica rítmica, encanta todas as idades”, disse Bruno.

Patrocinado pela Ypê e pela Fernandez Indústria de Papel, o projeto atende gratuitamente 160 crianças e adolescentes da cidade em dois polos: o Floresta Atlético Clube, com 139 inscritos, e a creche São Cristóvão, com 21 alunos participantes.

As aulas do projeto Formando Cidadãos acontecem três vezes por semana. O trabalho começou no segundo semestre de 2022, no clube Floresta, e passou a ser realizado, em outubro do mesmo ano, também na creche.

O objetivo do projeto é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando a ginástica como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

Todos os alunos receberam kits com uniformes completos para a prática do esporte, que incluem sapatilha, collant, shorts e agasalho

Realização

O projeto é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, do Governo do Estado de São Paulo e tem patrocínio da Ypê (Química Amparo) e Fernandez Indústria de Papel.

Patrocinadores

Ypê – Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê.

Fernandez Indústria de Papel – Nós somos a Fernandez S/A, uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Na linha de produção, grande quantidade do papel fabricado se transforma em chapas e caixas de papelão ondulado. E os produtos ainda podem ser personalizados de acordo com a marca e as necessidades da sua empresa. Desde a nossa fundação, em 1971, nos orgulhamos por fabricar todos os produtos somente com reciclagem! Se você recicla o seu lixo, provavelmente já nos ajudou a transformá-lo em matéria-prima novamente. Recicle, isso faz bem para todo mundo! Fernandez Papel: aqui, seu papel é essencial!

Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Transformar vidas através da realização de projetos autossustentáveis, que promovam desenvolvimento e inclusão social, erradicando a desigualdade no Brasil. Essa é a missão da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, organização não governamental (ONG) de caráter beneficente e assistencial, com sede na cidade de Paulínia (SP).

Fundada em 2009, com projetos sociais já implantados em diversas regiões do país, a Fábrica tem a promoção e democratização do acesso à Saúde, Esporte e Cultura como meta.

Atualmente, é responsável pela realização e implantação dos projetos Pega Visão, Eco Fashion, Cantinho da Leitura, Pedala Tour, Brincando na Quadra, Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos e Oficina da Vila – Atletas de Judô.

Ao longo dos últimos 13 anos, os projetos já beneficiaram mais de 50 mil pessoas, entre adultos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para saber mais acesse www.fabrica.ong.br.

Para conhecer e acompanhar os projetos desenvolvidos pela entidade, siga as páginas da Fábrica nas redes sociais:

Facebook: @fabrica.ong.br

@fabrica.ong.br Instagram: @fabrica.ong.br

@fabrica.ong.br YouTube: @fabrica.ong.br.

Imagens: Neander Heringer

Serviço

Festival Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos

Data: Dia 27 de maio de 2023

Horário: 19h

Local: Palco da Rádio – Praça Pádua Salles – Avenida Bernardino de Campos, s/n – Centro

Amparo – SP

Aberto ao público

Evento aberto ao público será realizado no dia 27 de maio, a partir das 19h, na Praça Pádua Salles; apresentações terão coreografias relacionadas com o universo do cinema e vão envolver 160 alunos que participam das atividades

Os 160 alunos que integram o projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, em Amparo, vão encerrar o primeiro ano das atividades com uma grande festa. Eles estão preparando um festival, gratuito e aberto ao público, com uma série de apresentações que prometem emocionar familiares e convidados na Praça Pádua Salles, região central da cidade.

O Festival Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos acontece no dia 27 de maio (sábado), a partir das 19h, no Palco da Rádio, que fica na Praça Pádua Salles (Avenida Bernardino de Campos, s/n).

Segundo o presidente da Associação Fábrica de Esporte, responsável pelo projeto, Bruno Wellington, o festival terá a participação de 160 alunos do projeto, além de convidados do projeto de Iniciação de Ginástica Rítmica das cidades de Jaguariúna e Mogi Mirim.

“Estamos preparando e ensaiando as coreografias das apresentações, que terão o cinema como tema central. Filmes, desenhos animados, séries, enfim, motivos que estejam relacionados a essa arte que, assim como a ginástica rítmica, encanta todas as idades”, disse Bruno.

Patrocinado pela Ypê e pela Fernandez Indústria de Papel, o projeto atende gratuitamente 160 crianças e adolescentes da cidade em dois polos: o Floresta Atlético Clube, com 139 inscritos, e a creche São Cristóvão, com 21 alunos participantes.

As aulas do projeto Formando Cidadãos acontecem três vezes por semana. O trabalho começou no segundo semestre de 2022, no clube Floresta, e passou a ser realizado, em outubro do mesmo ano, também na creche.

O objetivo do projeto é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando a ginástica como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

Todos os alunos receberam kits com uniformes completos para a prática do esporte, que incluem sapatilha, collant, shorts e agasalho

Realização

O projeto é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, do Governo do Estado de São Paulo e tem patrocínio da Ypê (Química Amparo) e Fernandez Indústria de Papel.

Patrocinadores

Ypê – Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê.

Fernandez Indústria de Papel – Nós somos a Fernandez S/A, uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Na linha de produção, grande quantidade do papel fabricado se transforma em chapas e caixas de papelão ondulado. E os produtos ainda podem ser personalizados de acordo com a marca e as necessidades da sua empresa. Desde a nossa fundação, em 1971, nos orgulhamos por fabricar todos os produtos somente com reciclagem! Se você recicla o seu lixo, provavelmente já nos ajudou a transformá-lo em matéria-prima novamente. Recicle, isso faz bem para todo mundo! Fernandez Papel: aqui, seu papel é essencial!

Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Transformar vidas através da realização de projetos autossustentáveis, que promovam desenvolvimento e inclusão social, erradicando a desigualdade no Brasil. Essa é a missão da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, organização não governamental (ONG) de caráter beneficente e assistencial, com sede na cidade de Paulínia (SP).

Fundada em 2009, com projetos sociais já implantados em diversas regiões do país, a Fábrica tem a promoção e democratização do acesso à Saúde, Esporte e Cultura como meta.

Atualmente, é responsável pela realização e implantação dos projetos Pega Visão, Eco Fashion, Cantinho da Leitura, Pedala Tour, Brincando na Quadra, Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos e Oficina da Vila – Atletas de Judô.

Ao longo dos últimos 13 anos, os projetos já beneficiaram mais de 50 mil pessoas, entre adultos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para saber mais acesse www.fabrica.ong.br.

Para conhecer e acompanhar os projetos desenvolvidos pela entidade, siga as páginas da Fábrica nas redes sociais:

Facebook: @fabrica.ong.br

@fabrica.ong.br Instagram: @fabrica.ong.br

@fabrica.ong.br YouTube: @fabrica.ong.br.

Imagens: Neander Heringer

Serviço

Festival Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos

Data: Dia 27 de maio de 2023

Horário: 19h

Local: Palco da Rádio – Praça Pádua Salles – Avenida Bernardino de Campos, s/n – Centro

Amparo – SP

Aberto ao público

Evento aberto ao público será realizado no dia 27 de maio, a partir das 19h, na Praça Pádua Salles; apresentações terão coreografias relacionadas com o universo do cinema e vão envolver 160 alunos que participam das atividades

Os 160 alunos que integram o projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, em Amparo, vão encerrar o primeiro ano das atividades com uma grande festa. Eles estão preparando um festival, gratuito e aberto ao público, com uma série de apresentações que prometem emocionar familiares e convidados na Praça Pádua Salles, região central da cidade.

O Festival Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos acontece no dia 27 de maio (sábado), a partir das 19h, no Palco da Rádio, que fica na Praça Pádua Salles (Avenida Bernardino de Campos, s/n).

Segundo o presidente da Associação Fábrica de Esporte, responsável pelo projeto, Bruno Wellington, o festival terá a participação de 160 alunos do projeto, além de convidados do projeto de Iniciação de Ginástica Rítmica das cidades de Jaguariúna e Mogi Mirim.

“Estamos preparando e ensaiando as coreografias das apresentações, que terão o cinema como tema central. Filmes, desenhos animados, séries, enfim, motivos que estejam relacionados a essa arte que, assim como a ginástica rítmica, encanta todas as idades”, disse Bruno.

Patrocinado pela Ypê e pela Fernandez Indústria de Papel, o projeto atende gratuitamente 160 crianças e adolescentes da cidade em dois polos: o Floresta Atlético Clube, com 139 inscritos, e a creche São Cristóvão, com 21 alunos participantes.

As aulas do projeto Formando Cidadãos acontecem três vezes por semana. O trabalho começou no segundo semestre de 2022, no clube Floresta, e passou a ser realizado, em outubro do mesmo ano, também na creche.

O objetivo do projeto é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando a ginástica como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

Todos os alunos receberam kits com uniformes completos para a prática do esporte, que incluem sapatilha, collant, shorts e agasalho

Realização

O projeto é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, do Governo do Estado de São Paulo e tem patrocínio da Ypê (Química Amparo) e Fernandez Indústria de Papel.

Patrocinadores

Ypê – Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê.

Fernandez Indústria de Papel – Nós somos a Fernandez S/A, uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Na linha de produção, grande quantidade do papel fabricado se transforma em chapas e caixas de papelão ondulado. E os produtos ainda podem ser personalizados de acordo com a marca e as necessidades da sua empresa. Desde a nossa fundação, em 1971, nos orgulhamos por fabricar todos os produtos somente com reciclagem! Se você recicla o seu lixo, provavelmente já nos ajudou a transformá-lo em matéria-prima novamente. Recicle, isso faz bem para todo mundo! Fernandez Papel: aqui, seu papel é essencial!

Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Transformar vidas através da realização de projetos autossustentáveis, que promovam desenvolvimento e inclusão social, erradicando a desigualdade no Brasil. Essa é a missão da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, organização não governamental (ONG) de caráter beneficente e assistencial, com sede na cidade de Paulínia (SP).

Fundada em 2009, com projetos sociais já implantados em diversas regiões do país, a Fábrica tem a promoção e democratização do acesso à Saúde, Esporte e Cultura como meta.

Atualmente, é responsável pela realização e implantação dos projetos Pega Visão, Eco Fashion, Cantinho da Leitura, Pedala Tour, Brincando na Quadra, Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos e Oficina da Vila – Atletas de Judô.

Ao longo dos últimos 13 anos, os projetos já beneficiaram mais de 50 mil pessoas, entre adultos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para saber mais acesse www.fabrica.ong.br.

Para conhecer e acompanhar os projetos desenvolvidos pela entidade, siga as páginas da Fábrica nas redes sociais:

Facebook: @fabrica.ong.br

@fabrica.ong.br Instagram: @fabrica.ong.br

@fabrica.ong.br YouTube: @fabrica.ong.br.

Imagens: Neander Heringer

Serviço

Festival Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos

Data: Dia 27 de maio de 2023

Horário: 19h

Local: Palco da Rádio – Praça Pádua Salles – Avenida Bernardino de Campos, s/n – Centro

Amparo – SP

Aberto ao público