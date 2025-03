PROJETO ‘ESPORTE E CIDADANIA’ ATENDE 220 ALUNOS EM 3 MODALIDADES

Lançado em 2022 com o objetivo de desenvolver habilidades esportivas e promover valores como trabalho em equipe e disciplina, se destacando como um importante vetor de inclusão e formação de jovens atletas, o Projeto Esporte e Cidadania, que nasceu como Jovem Talento, inicia mais um ano de atividades, contando sempre com o apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer), e da iniciativa privada, para levar aulas gratuitas de esporte a crianças e adolescentes na faixa dos 6 aos 17 anos.

Encabeçado pelo atual Ouvidor Geral do Município, Dirceu Paulino, e implantado quando o mesmo era vereador, o projeto começou com 80 crianças e hoje atende 220 alunos divididos nas modalidades voleibol, futsal e judô, com possibilidade de chegar a 310 atletas. “Esse sucesso que só cresce, seria impossível sem a confiança de grandes empresas parceiras. Nunca terei palavras suficientes para agradecer a Sesamm, Cortag e Sacmi pela confiança em mim depositada. Sem empresas preocupadas com a população da cidade, essas crianças estariam desamparadas”, destacou Dirceu.

Ele ainda agradeceu ao prefeito Paulo Silva, que aceitou o desafio de implantar um projeto inovador na cidade, ajudando com a estrutura necessária e no contato com as empresas. “E vale ressaltar, que é um projeto de custo zero para os cofres de Mogi Mirim”, disse. ‘Esporte e Cidadania’ é um projeto social, custeado, através da Lei de Incentivo ao Esporte, por meio da dedução de 2%, a título de doação ou patrocínio para projetos esportivos e paradesportivos, do valor a ser pago pela iniciativa privada ao Imposto de Renda.

A Sejel é parceira do ‘Esporte e Cidadania’, cedendo os espaços públicos para que o projeto seja executado. O Ginásio de Esportes ‘Maria Paula Bueno’, na Vila Dias, abriga as aulas de futsal, que acontecem às segundas e quartas, das 13h00 às 18h00.

Já o salão da Acojamba, no Maria Beatriz, é palco das aulas de judô, que também acontecem as segundas e quartas, mas em quatro horários: pela manhã, das 8h00 às 9h30 e das 9h30 às 11h00; e a tarde, das 14h00 às 15h30 e das 15h30 às 17h00. Há vagas para essas duas modalidades e as inscrições são feitas nos próprios locais de treinamento. Vale informar que a modalidade de voleibol está com todas as vagas preenchidas.