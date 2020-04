Projeto Guri lança podcast “Radio Guri” produzido por alunos

O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo lançou uma série de podcasts, Rádio Guri, produzidos e editados integralmente por alunos. A Rádio está disponível nas plataformas de streaming do Spotify e Deezer, por meio de 12 episódios, e faz parte do Guri Participativo, programa criado com o intuito de estimular a autonomia e a participação das crianças e jovens.

“Este podcasts têm o objetivo de estimular a criatividade e o protagonismo dos alunos por meio das novas linguagens digitais, além de incentivar a pesquisa musical (uso do acervo disponível nos polos de ensino), valorizar o trabalho dos artistas locais e, ainda, lidar com ferramentas de edição de áudio”, afirma Leoni D’Adderio, supervisor de canto coral do Projeto Guri na Regional Marília.

D’Adderio, idealizador dos podcasts, fez um projeto piloto e enviou a proposta à equipe de educadores de canto coral de sua região. Atualmente, o supervisor acompanha a finalização de um episódio especial: Programa 13 – Música da África, produzido por intercambista do MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange), jovens que vieram do Moçambique e Malawi e estão sediados em Marília, município do interior paulista.

Todos os materiais foram produzidos antes do período de isolamento em decorrência do Covid-19. Todo os podcasts, produzidos integralmente pelos Guris, contou com o suporte dos educadores, coordenadores e supervisores.

O Núcleo de Comunicação da Sustenidos Organização Social de Cultural, gestora dos polos do Projeto Guri no interior, litoral e Fundação CASA, ficou responsável para inclusão dos programas nas plataformas de streaming. Dentro destas plataformas, os programas alcançarão o devido status e visibilidade, a altura do trabalho desenvolvido no campo por nossos Guris.