Projeto Jaguariúna Solidária recebe doações durante pandemia de coronavírus

O projeto Jaguariúna Solidária está recebendo doações para ajudar famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia de coronavírus. O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna será o ponto de coleta de doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene. Essas doações serão destinadas a famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social em situação de vulnerabilidade social. Pessoas físicas e jurídicas podem doar.

O Fundo Social de Jaguariúna está recebendo as doações de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A sede do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna fica na Rua Cândido Bueno, 792, no centro da cidade. Para fazer a sua doação, vá até o portão lateral da sede, que fica na Rua Silvia Bueno.

Para mais informações ligue no telefone (19) 3867-2344.