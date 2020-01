Projeto “Kontos na Kombioteca Acessível” e Folia de Reis agitam Mogi Guaçu no domingo, dia 5

Neste domingo, dia 5 de janeiro, o Parque dos Ingás estará repleto de atrações culturais. A data marcará a estreia do projeto da Secretaria Estadual da Cultura, com apoio da Prefeitura, “Kontos na Kombioteca Acessível” em Mogi Guaçu e, em seguida, acontecerá a Folia de Reis “Estrela da Guia”.

A biblioteca itinerante estará no Parque dos Ingás a partir das 14h e a programação é gratuita. As atividades começam com contação de histórias “Os Dois Corcundas”, e em seguida, às 15h30, será contada a história “O Cachorro Que Não Sabia Latir”.

Das 17h às 18h, será realizado o encerramento com a contação de história “Serei Sereia?”, seguida de Bate-Papo com a autora. Todas as histórias terão interpretação em libras.

Além disso, o projeto também estará realizando visitação monitorada à Kombi e troca de livros infantis. Para participar, os interessados devem levar livros infantis em bom estado até o projeto e este será trocado por um novo título.

Após o encerramento das atrações da kombioteca, às 19h30 acontecerá a Folia de Reis “Estrela da Guia”. A festa católica é tradicional no Brasil e representa a chegada dos Três Reis Magos em Belém para encontrar o recém-nascido menino Jesus.

A Folia de Reis em Mogi Guaçu é composta por três bastião ou palhaços, dois embaixadores, um contramestre e foliões.

