Projeto “Minha Merenda em Casa” sensibiliza a população de Jaguariúna

O projeto “Minha Merenda Em Casa”, criado pela secretaria de educação da Prefeitura de Jaguariúna para garantir uma alimentação balanceada aos alunos da rede municipal neste período de quarentena, sensibilizou as pessoas e vem rendendo muitos elogios na rede social.

“Muito bacana o projeto, com toda certeza vai beneficiar muitas famílias. Fui aluna da rede pública a vida toda e sempre comi comida feita por todas as merendeiras de todas as escolas que já passei. Comida gostosa, feita com carinho, amor e deixava os meus dias mais felizes”, disse a moradora Maíra Bárbara em uma das publicações da Prefeitura.

Esse reconhecimento é fruto de um trabalho em equipe. Para que tudo funcione seguindo as recomendações de saúde e atenda a demanda da população, são 10 escolas funcionando, com diretores, vice-diretores, monitores, cozinheiros e nutricionistas.

“Parabéns à todas da equipe de trabalho. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo carinho com que vocês fazem esse trabalho. Essa comida tem o ingrediente mais importante: Amor!”, comentou a moradora Salete Cabral.

O projeto “Minha Merenda Em Casa” está distribuindo marmitex de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h, nas escolas da cidade. Vale ressaltar que todas às terças-feiras, também será entregue junto com o marmitex, um kit de frutas e legumes por família cadastrada.