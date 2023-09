Projeto Recicla Guaçu: alunos da rede municipal de ensino visitam o LEVA

A Secretaria Municipal da Educação começa a promover, a partir desta terça-feira, dia 12 de setembro, a visitação de alunos do 9º ano da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu ao LEVA (Local de Entrega Voluntária Assistido), instalado no estacionamento do Centro Cultural, no Jardim Camargo, e à Associação Cooper 3Rs, no Jardim Esplanada, que fazem parte do Projeto Recicla Guaçu.

Durante os meses de setembro, outubro e novembro serão realizadas 12 visitas com duas horas de duração em dias pré-determinados, no período da manhã e da tarde. O intuito do projeto é promover o engajamento das crianças e jovens da rede municipal de ensino nas atividades de educação ambiental e destacar a importância do Projeto Recicla Guaçu.

Por meio deste trabalho, os estudantes serão estimulados a desenvolver o pensamento crítico, para que possam se posicionar sobre as questões que envolvem o meio ambiente e, com isso, impactando a sociedade a longo prazo.

O projeto Recicla Guaçu é realizado por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), da Educação e da Cooper 3Rs e da empresa Sylvamo do Brasil.

A visitação das escolas ao Projeto segue uma habilidade descrita no Currículo Paulista, um referencial curricular do Governo do Estado de São Paulo, tendo como finalidade propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e/ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.

A administradora dos Centros de Educação Infantil (CEI), Danielle Cristina Ferreira Mariano, reforçou que o objetivo é informar e sensibilizar os estudantes por meio de vivências sobre os problemas e possíveis soluções sustentáveis para preservação do meio ambiente. “Os alunos aprenderão sobre a coleta, triagem, prensagem e destinação adequada do lixo. Através dessa ação, espera-se que os estudantes sejam capazes de atuar como indivíduos críticos que participam das decisões sobre seus futuros”, completou.

LEVA

O projeto tem a iniciativa da empresa Sylvamo do Brasil, que fez a doação do container, em parceria com a Cooper 3Rs e com as Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Cultura. O container foi instalado durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado no dia 5 de junho, no estacionamento do Centro Cultural localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

O container conta com uma equipe de educadores ambientais da Cooperativa Cooper 3Rs e cestos para o descarte de materiais recicláveis, que pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para o descarte, estão disponíveis no local cestos de vidro, metal, papel, plástico, alumínio e eletrônicos. Os dois educadores ambientais da Cooper 3Rs conversam com a população e explicam sobre a forma correta de descarte dos materiais recicláveis, sobre a importância do ato e o que pode ser reciclado.

Cronograma de Visitas – 9º anos

Dia

Escolas/Manhã

7h30 às 9h30

10h às 12h

Escolas/Tarde

13h30 às 15h30

12/Setembro

Emef Marina

Emef Rita

19/Setembro

Emef Maria Diva

26/Setembro

Emef Adirce

03/Outubro

Emef João Bueno

10/Outubro

Emeb Joaquim

Emef Giovani

17/Outubro

Emef Geraldo

24/Outubro

Emef Anira

Emef Anira

31/Outubro

Emef Márcia Emef Márcia

07/Novembro

FEG

FEG

14/Novembro

Emef Waldomiro Emef Waldomiro