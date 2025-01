Projeto Resenha Sertanejo One promete agitar a CASA BÁRBAROS/PAIOÇA DO CABOCLO com grandes nomes da música sertaneja de Campinas

Paioça do Caboclo, 01 de fevereiro de 2025 (sábado)– O cenário da música sertaneja ficará ainda mais vibrante com a chegada do tão aguardado show a segunda edição do “RESENHA SERTANEJO ONE”. O evento, que acontecerá no dia 01 de fevereiro de 2025, a partir das 11h30, no icônico Paioça do Caboclo, promete ser uma verdadeira celebração da música sertaneja, reunindo talentos reconhecidos e apaixonados por esse estilo que encanta o Brasil.

Entre os nomes de destaque, teremos a participação do cantor *Victor Hugo*, ex-participante do programa “The Voice Brasil”, que conquistou plateias por suas performances emocionantes e autênticas. Com sua voz marcante e estilo único, Victor Hugo traz ao público um repertório recheado de emoções e histórias que refletem a essência do sertanejo.

Além dele, o show contará com a presença da talentosa *Kamila Lima*, que vem se destacando na cena sertaneja com seu timbre potente, carisma e composições envolventes.

E para completar essa noite especial, o artista *Menon* da dupla Betho e Menon, traz toda sua experiência de palco, animação e talento único, prometendo agitar a audiência, trazendo um conjunto de hits que não deixarão ninguém parado.

O “Resenha Sertanejo One” é mais do que um show, é uma experiência que celebrará a cultura, a música e a alegria do sertanejo, em um ambiente acolhedor e festivo. Os ingressos já estão disponíveis e a expectativa é que a festa reúna fãs de todas as idades para cantar, dançar e criar memórias inesquecíveis.

Não perca a chance de viver essa celebração única da música sertaneja no Paioça do Caboclo! Venha se divertir e prestigiar artistas que são verdadeiros ícones do gênero.

Serviço:

– Evento: Resenha Sertanejo One

– Data: 01 de fevereiro de 2025

– Horário: A partir das 11h30

– Local: Paioça do Caboclo

– Atrações: Victor Hugo, Kamila Lima e Menon

Para mais informações, entrevistas e credenciamento, entre em contato através do telefone (19) 982657894