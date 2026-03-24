Projeto Segurança nos Trilhos chega a Mogi Guaçu e Aguaí com ações educativas

Iniciativa promove atividades para orientar população sobre segurança no trânsito e na travessia de linhas férreas

As cidades de Mogi Guaçu e Aguaí receberão, entre os dias 1º e 2 de abril, ações do projeto Segurança nos Trilhos, iniciativa que busca conscientizar a população sobre os cuidados necessários na interação com a linha férrea.

O projeto é realizado pela Agência de Iniciativas Cidadãs em parceria com a VLI, empresa responsável pela Ferrovia Centro-Atlântica, e prevê uma série de atividades educativas voltadas a motoristas, ciclistas e pedestres.

Em Aguaí, as ações acontecem no dia 1º de abril, com rodas de conversa durante a manhã e cortejo cênico com blitz educativa no período da tarde. Já em Mogi Guaçu, a programação será no dia 2 de abril, com atividades no Centro Dia do Idoso.

Durante as ações, serão abordados temas como respeito à sinalização, limites de velocidade, uso do cinto de segurança e a importância de parar, olhar e escutar antes de atravessar a linha férrea. Também serão distribuídos materiais informativos e brindes ao público.

A iniciativa integra um conjunto de atividades realizadas ao longo do ano com foco na prevenção de acidentes e na promoção de comportamentos seguros no trânsito.

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