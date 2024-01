Projeto social Vira Amigo vai oferecer voos de balão para quem doar 5kg de ração para cães e gatos

Evento acontece no dia 4 de fevereiro na Feira do São José, em Paulínia; troca de ração por ingressos deve ser realizada entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro nos pontos de arrecadação

O projeto social Vira Amigo traz para Paulínia, no dia 4 de fevereiro, uma iniciativa inédita para incentivar a solidariedade e o cuidado com os animais. Na ação, a doação de cinco quilos de ração para cães e gatos vale um ingresso de voo cativo de balão.

Para participar é simples: basta se dirigir a um dos pontos de arrecadação listados abaixo, entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro, e realizar a troca da ração pelo ingresso do voo. As vagas são limitadas a 160 ingressos.

Todos os itens arrecadados serão destinados a quatro ONGs de proteção animal sediadas em Paulínia: APVA, APASFAP, Lar Temporário Fabi Cané e ⁠Proteção Animal Mia&Late.

Os voos serão realizados exclusivamente no domingo do evento, das 9h às 13h, seguindo os horários agendados, que estarão impressos nos ingressos. Além dos voos e da arrecadação de ração, o evento também contará com uma feirinha de adoção de animais.

Regras

Para garantir acesso ao voo de balão, é imprescindível realizar a troca da doação pelo ingresso em um dos pontos de arrecadação até o dia 3 de fevereiro. No dia do evento, os participantes poderão realizar doações para ajudar as ONGs, mas não terão direito ao voo.

Realização

O projeto Vira Amigo é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte Cultura em parceria com a Live Paulínia.

“Estamos muito animados em trazer para Paulínia essa iniciativa única que une solidariedade, cuidado animal e uma experiência memorável. O projeto Vira Amigo não apenas incentiva a generosidade da comunidade, mas também oferece uma oportunidade extraordinária de vivenciar a cidade de uma perspectiva única. Desde já, agradecemos a todos que estarão conosco nessa causa nobre, fazendo a diferença na vida dos animais”, afirma Bruno Wellington, presidente da Fábrica.

A organização do evento ressalta ainda que as rações doadas devem ter qualidade adequada para oferecer aos animais uma alimentação saudável. “Os doadores podem consultar os funcionários dos próprios pontos de troca sobre os produtos para doação. Sabemos que infelizmente existem itens de baixa qualidade no mercado, que acabam sendo prejudiciais para a saúde dos pets. Por isso, prezamos por produtos nutritivos e de boa qualidade”, alerta Bruno.

Voo cativo

No voo cativo, o balão é ancorado ao solo por meio de cordas, impedindo-o de subir livremente na atmosfera. Diferentemente dos tradicionais voos de balão de ar quente, nos quais a cesta do balão é livre para subir e descer conforme as correntes de ar, um voo cativo mantém o balão preso em um local específico.

Durante um voo cativo, o balão é inflado no solo, e os passageiros embarcam na cesta enquanto esta permanece ancorada por cordas resistentes. Isso proporciona uma experiênci a única de elevação a uma altura de até 25 metros, permitindo uma visão panorâmica do entorno.

Sobre a Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.

Saiba mais sobre as ONGs beneficiadas

APVA: www.instagram.com/apvaong/

⁠ONG APASFAP: www.instagram.com/ongapasfapoficial/Proteção Animal Mia&Late: www.instagram.com/paulinia_protecaoanimal/

ONG Lar Temporário Fabi Cané: www.instagram.com/lt_fabi_cane/

Ponto de Troca e Doação de Ração

Agro Cardoso

Loja 1: R. Helena Bassan Vasan, 643 – São José – Paulínia – SP

Loja 2: R. Aurélio Beraldo, 22 – Jardim Leonor, Paulínia – SP

Arco-Íris Pet Shop

Rua Cinco, 134 – Recanto Feliz, Paulínia – SP

SERVIÇO

Campanha “Vira Amigo”Feirinha de adoção de animais e arrecadação de ração

Data: domingo, 4 de fevereiro de 2024

Horário: 9h às 13h

Local: Feira do São José – Paulínia

Endereço: Rua Ana Maria Padovani, s/nº | Paulínia (SP)

Mais informações: viraamigo.pet