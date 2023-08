‘Projeto Stop Bullying’ promove conscientização contra o bullying na ‘Escola Nicolau’

Aconteceu nesta terça-feira (08), uma sequência de apresentações educativas do ‘Projeto Stop Bullying’, realizadas para os alunos da ‘Escola DR. Luiz Nicolau Nolandi’, integrante da Rede Municipal de Ensino, ministrado pelo casal de palestrantes Fernando e Clarice Mandú.

Nesta edição, o ‘Projeto Stop Bullying’ foi apresentado no complexo esportivo da escola, com uma abordagem baseada nos direitos humanos para combater a discriminação no ambiente escolar, seguindo programas especiais de educação para os direitos humanos.

A idealização do projeto é uma parceria da Rede Municipal e pais de alunos, responsáveis pela iniciação das palestras em Cosmópolis, disponibilizadas gratuitamente nas escolas, sem custos para a Prefeitura.

As palestras contemplam as ações da Secretaria Municipal de Educação nos planos de prevenção à violência nas escolas de Cosmópolis, abordando a prevenção e combate ao bullying, ciberbullying e outras formas de violências.