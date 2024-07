Projeto SuperAção promove festa junina para os participantes

No dia 27 de junho, os participantes do projeto SuperAção tiveram um dia muito especial com a realização de uma festa junina no Ginásio de Esportes Santo Breda. O evento, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, atraiu cerca de 400 pessoas que puderam desfrutar de comidas e bebidas típicas como cachorro-quente, pipoca, bolos e chocolate quente. A animação ficou por conta da banda “Arretados”, que embalou a quadrilha com diversas canções típicas.

O prefeito Toninho Bellini marcou presença no evento e destacou a importância do projeto para a cidade: “O esporte é fundamental para uma vida saudável. O projeto SuperAção oferece uma variedade de atividades para promover a saúde e a qualidade de vida. Hoje estamos compartilhando um momento de união e alegria, que também contribui para o bem-estar de todos os presentes”.

Idealizado durante a pandemia para atender pessoas com comorbidades afetadas pelo coronavírus, o projeto SuperAção atualmente envolve diversos profissionais, beneficiando cerca de 600 pessoas em vários pontos do município, numa parceria entre as Secretarias de Esporte e Lazer e de Saúde. Os interessados em participar devem procurar a UBS de origem para receber orientações detalhadas.