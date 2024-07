PROJETO VAI REALIZAR QUASE 1 MIL CONSLTAS OFTALMOLÓGICAS

A Secretaria Municipal da Saúde informa que o projeto “Olho Vivo”, que vai realizar quase 1.000 consultas oftalmológicas nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho, no Espaço 250 Anos, ao lado do Centro Cultural, região central da cidade, só vai atender os pacientes que já foram encaminhados pela Regulação para realizar o procedimento.

Portanto, novas consultas não serão agendadas durante o evento. Muitas pessoas estão ligando para pedir informações sobre as consultas, mas só serão atendidas aquelas que já aguardavam pelo atendimento oftgalmológico e cujos nomes constam da lista das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Uma carreta, com dois consultórios, é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a OS (Organização Social) “Avante Social”. Essa iniciativa, de acordo com os organizadores, visa atender às necessidades da população local, proporcionando um diagnóstico rápido para problemas oftalmológicos das pessoas.

Reforçando, só serão consultados apenas os pacientes que já foram encaminhados pela Regulação da Secretaria da Saúde e que estavam na fila de espera. Os exames serão feitos das 8h00 às 16h00. Na praça onde acontecerá o mutirão, a Secretaria de Saúde já montou uma tenda com cadeiras para a espera do atendimento.

Além da consulta médica em oftalmologia, os médicos poderão administrar medicamentos (colírio), realizar biomicroscopia (exame de fundo de olho), tonometria e autorrefração. Esta semana também já foram feitas as convocações dos pacientes que serão atendidos pelo projeto. É importante ressaltar, novamente, que o “Olho Vivo” não atenderá demanda espontânea, ou seja, não será possível agendar uma consulta no local.