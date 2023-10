Projeto voltado para a Primeira Infância em Cosmópolis recebe selo internacional

Projeto Primeira Infância Cidadã foi certificado pelo World Forum

Foundation, em reconhecimento pela contribuição para melhoria da vida

das crianças

Ana Luiza Buratto, vice-presidente da Avante e coordenadora geral do PIC

(Foto: Divulgação)

O Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), que tem atuação desde 2021

em Cosmópolis, recebeu o selo de _Child Impact Initiative_ (Iniciativa

de Impacto para Infância) da _World Forum Foundation_ (Fundação

Fórum Mundial). A escolha foi feita pelo Grupo de Trabalho sobre os

Direitos da Criança (_Working Group on Children’s Right)_, da World

Forum Foundation, que tem o papel de reconhecer experiências que

contribuem para um mundo melhor para as crianças.

O PIC foi apresentado no _World Forum on Early Care and Education_, que

aconteceu no Panamá, onde foram compartilhados destaques das principais

políticas, mudanças de atitudes sociais e ações afirmativas que

estão sendo realizadas em diferentes países e contextos. Com foco na

priorização da primeira infância no município, o PIC atua na

elaboração e revisão dos Planos Municipais pela Primeira Infância

(PMPIs), com o foco na adequação e organização de investimentos em

políticas que assegurem os direitos das crianças de 0 a 6 anos, com

articulação de diferentes setores da administração municipal.

O projeto é realizado pela Avante – Educação e Mobilização

Social, por meio de parceria com a Petrobras, pelo Programa Petrobras

Socioambiental e como parte da Iniciativa Territórios pela Primeira

Infância, em 15 municípios, em cinco estados brasileiros: São Paulo,

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Segundo Ana Luiza Buratto, vice-presidente da Avante e coordenadora

geral do PIC, responsável pela apresentação do projeto no evento,

esse reconhecimento vem coroar um trabalho dinâmico e gratificante.

“O Primeira Infância Cidadã é um projeto intenso e muito ousado.

Ele reflete o forte desejo da Avante de transformar realidades locais,

trazendo a primeira infância em primeiro lugar. Temos um profundo

orgulho desta iniciativa, especialmente pelo que recebemos de retorno

das comunidades”, destaca.

A gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Marcela

Silva e Souza Levigard, expressou sua alegria diante da “excelente

notícia”. “Já tivemos feedbacks muito positivos sobre o Projeto

nos territórios e esse reconhecimento internacional só reforça a

nossa certeza sobre a relevância dessa parceria para a Petrobras”,

celebrou.

PIC em 15 municípios

O PIC vem sendo executado desde 2021 em 15 municípios, de cinco estados

brasileiros, com o engajamento de 400 agentes públicos ligados a

instituições locais que compõem o Sistema de Garantia de Direitos

(SGD) das crianças. Eles foram preparados para elaborar ou revisar seus

PMPIs.

Durante o projeto, foram realizadas escutas com 444 crianças, de 4 a 11

anos, e mais de 600 adolescentes, nas diversas localidades atendidas; 30

rodas de conversa, envolvendo mais de 150 especialistas dos 15

municípios; e aplicados 45 questionários, com acompanhamento de 50

indicadores.

Além da pactuação para a adesão ao projeto, todos os municípios já

participaram de cinco trilhas formativas. Essas trilhas, eixo

estruturante do Projeto, reúnem agentes públicos e conselheiros

municipais e delineiam os caminhos que levarão aos planos municipais

construídos de forma amplamente participativa, refletindo as realidades

locais.

“Ações do PIC de apoio às gestões municipais e à sociedade civil

na construção dos PMPI são fundamentais para aumentar o conhecimento

sobre as fases iniciais de desenvolvimento da criança. Assim teremos

mais gente bem-informada e engajada com a primeira infância em cada

localidade”, conta Ana Luiza.

O Projeto também promove ações abertas à população, como os

webinários gratuitos que trazem discussões relevantes com a

participação de especialistas em educação, em escuta da criança e

diversidade. Outra ferramenta utilizada pelo PIC foi o podcast com

conteúdo sobre a primeira infância, com linguagem simples e direta. Os

programas estão disponíveis na plataforma de streaming Spotify.

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em

Salvador, Bahia. Atua, há mais de 25 anos, na garantia de direitos de

crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais da educação,

agentes comunitários e agentes públicos, participantes do Sistema de

Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta de ação, a

Avante faz uso de processos formativos que considerem os sujeitos como

capazes de aprender, de construir significados e dar sentido às suas

histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade.