Prolongamento da Avenida Brasil começa a sair do papel

A movimentação de máquinas chama a atenção e é só o início da abertura do futuro leito transitável da via entre o Jardim Serra Dourada e os loteamentos Santa Mônica II e III, o que irá facilitar a ligação com Mogi Mirim pela Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. O projeto de prolongamento da Avenida Brasil é uma das prioridades do prefeito Rodrigo Falsetti.

“É um importante investimento em infraestrutura e mobilidade que vai criar alternativas de tráfego e reduzirá o fluxo de veículos em áreas hoje sobrecarregadas, como a rotatória do Hospital Municipal. Um grandioso complemento à duplicação e à nova ponte da Avenida Brasil, feitas e entregues em nosso mandato. Muito feliz com mais esse passo”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O chefe do Executivo lembrou que o prolongamento da Avenida Brasil neste trecho é esperado há 40 anos e que vai trazer maior fluidez ao trânsito, desafogando o centro da cidade. “Nós temos feito investimentos importantes. Não só entregando as duas novas pontes, como também executando infraestrutura e recapeamentos de ruas e avenidas ainda sem pavimento e asfalto novo em mais de 140 vias. E o prolongamento desse trecho complementa todo esse trabalho”.

O engenheiro da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), Pedro Mendes, explicou que o trecho do prolongamento tem cerca de 400 metros, sendo que 200 metros serão executados pelo Loteamento Vila Real e a outra metade pela Prefeitura. No trecho que cabe à iniciativa privada, será executada também uma obra para a passagem do afluente do Córrego do Areião.

“Em toda a extensão do prolongamento serão executadas as obras de infraestrutura viária, desde guias e sarjetas e construção de galerias de águas pluviais à pavimentação asfáltica. Existe a necessidade de se executar uma passagem em aduelas em córrego afluente do Córrego do Areião, o qual cruza a Avenida Brasil na divisa com o Santa Mônica III”, reforçou.

De acordo com ele, as obras de responsabilidade da Prefeitura só irão começar quando o município receber a imissão na posse das áreas em processo de desapropriação judicial. São oito áreas que somam 3.768,48 m². O processo está em andamento na Secretaria de Assuntos Jurídicos e, após a finalização dele, a SOM irá realizar o processo licitatório para contratar empresa que ficará responsável pelos outros 200 metros do prolongamento da Avenida Brasil.

“Assim que tivermos a imissão na posse das oito áreas, daremos andamento ao processo para a construção do prolongamento”, afirmou Mendes ao afirmar que a Secretaria de Obras e Mobilidade já conclui o projeto executivo e o orçamento da obra. “Nesse trecho do município, dois proprietários já concordaram em autorizar a abertura das faixas, de acordo com o projeto. Então, em breve, remanejaremos as cercas e deixando aberto as referidas faixas”, concluiu.