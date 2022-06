Promip promove workshop sobre manejo integrado de pragas na Hortitec

Nesta quinta-feira, dia 23, a Promip apresenta no segundo dia da 27ª Hortitec, mais importante exposição técnica de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas, a primeira edição do Workshop MIP Experience, com participação de importantes nomes da indústria de insumos, pesquisa e varejo, com o intuito de discutir a importância das boas práticas para conquistar sustentabilidade de processos e alimentos de qualidade aos consumidores.

O evento discute uma evolução do conceito de Manejo Integrado de Pragas (MIP), que há décadas foi instituído pela comunidade científica para a melhoria do controle de pragas agrícolas e conta com palestras de Marcelo Poletti, engenheiro agrônomo e CEO da Promip, Pedro Yamamoto (ESALQ/USP), Giampaolo Buso (Paripassu), Roberto Araújo (Croplife) e Julia Carlini (Carrefour).

O workshop propõe, por meio dos conteúdos, gerar um novo mindset sobre o manejo integrado dos cultivos, levando ao campo mais sustentabilidade e a coexistência da utilização das diversas tecnologias e inovações que as agtechs disponibilizam aos agricultores.

Para Poletti, a revitalização do MIP deve ser construída de maneira conjunta e integrada, com contribuições práticas dadas pela academia e centros de pesquisa, órgãos regulamentadores, empresas de insumos e serviços, produtores rurais e varejo. “A educação é o primeiro passo para o sucesso de programas de manejo integrado e envolver todos os stakeholders no processo é importante para que as práticas perdurem e evoluam. Também é importante buscar a sinergia entre as tecnologias aplicadas, inserindo-as de forma acessível para que não impactem na rotina da propriedade rural, encaixando-se prontamente nos custos e fluxos de caixa normais do agricultor”, destaca.

De educação a ações conjuntas para o manejo sustentável

O evento começa com debates sobre a capacitação e treinamento de pessoas como uma das estratégias para implementação de programas de manejo integrado, com a palestra “A educação como primeiro passo para o sucesso em programas de MIP” – Pedro Yamamoto (ESALQ/USP). Já Giampaolo Buso (Paripassu), vai abordar a importância da rastreabilidade em programas de manejo integrado de pragas.

Com base na nova política pública do governo federal, que torna obrigatória a capacitação e registro de aplicadores de agrotóxicos no País, Roberto Araújo, da Croplife, apresenta “O Papel da indústria de insumos na promoção das boas práticas agrícolas”, conteúdo em que aborda a atualização de instrutores para ampliação da capacitação de aplicadores de defensivos agrícolas químicos e biológicos.

A visão do varejo em relação à uma agricultura mais sustentável e de qualidade faz parte da palestra de Julia Carlini, do Carrefour, com o tema “Como o varejo tem se posicionado para garantir a produção de alimentos seguros do campo à mesa do consumidor”. O encerramento da programação aborda a evolução do manejo de pragas com a palestra “MIP EXPERIENCE: Importância de ações conjuntas para o manejo sustentável”, realizada por Marcelo Poletti.

I Workshop MIP Experiente

Quando: 23 de junho

Horário: das 9h às 12h

Onde: 27ª Hortitec

Local: Parque da Expoflora

Endereço: Alameda Maurício de Nasau, 675 – Holambra – SP

Inscrições: https://promip.agr.br/workshop-mip-experience/