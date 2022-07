Proposta de requalificação da Rua 13 de maio será apresentada na ACIC nesta terça-feira, 19

As secretárias municipais Adriana Flosi (Desenvolvimento Econômico), também presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e Carolina Baracat Lazinho (Planejamento e Urbanismo) se reunirão com os comerciantes da região central de Campinas às 10h, no auditório da Associação. O objetivo do encontro é debater os pontos do projeto antes da sua execução