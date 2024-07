Prorrogada Campanha de Vacina contra a Brucelose Bovina até o dia 31 de agosto

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pedreira, comunica que foi prorrogado o prazo para aplicação da vacina contra a Brucelose Bovina até o dia 31 de agosto, e a declaração até o dia 06 de setembro de 2024.

A Brucelose é uma enfermidade infectocontagiosa, causada por bactérias do gênero Brucella, que acomete diversas espécies de animais e os humanos. Em bovinos e bubalinos, é causada principalmente pela espécie Brucella abortus, e normalmente é associada ao abortamento, que ocorre geralmente no último terço da gestação. Além disso, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, corrimento vaginal, inflamação das articulações e inflamação dos testículos também são sinais clínicos apresentados.

A doença pode acometer seres humanos, que se infectam através do contato direto com animais doentes e suas secreções, acidentes no manuseio da vacina, manipulação de carcaça e pelo consumo de produtos de origem animal, como leite não pasteurizado e produtos lácteos (queijo, iogurte, entre outros). Em humanos, a apresentação clínica é bem diversificada, sendo normalmente caracterizada por febre contínua, intermitente ou irregular, de duração incerta.

A Brucelose bovídea está amplamente distribuída no mundo, mas concentra-se especialmente nos países em desenvolvimento. Ocorre de forma enzoótica no Brasil. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) é um órgão da Administração Pública direta do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Tem como missão garantir a sustentabilidade sanitária do agronegócio paulista, através de ações de vigilância fitozoossanitária que promovam a proteção do solo agrícola, a inocuidade dos alimentos e a saúde única (de pessoas, animais e do meio ambiente).

Entre as estratégias de atuação, está a vacinação obrigatória contra a Brucelose de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina, na faixa etária de 3 (três) a 8 (oito) meses, que deve ser executada por médico veterinário cadastrado pela CDA. A vacinação é uma ferramenta de grande eficiência, que auxilia na prevenção da doença, protegendo os rebanhos e as pessoas que tenham contato com os animais e com os produtos de origem animal.

Informações também podem ser obtidas na Casa de Agricultura de Pedreira, com sede na Rua João Caldas, nº 21, Santa Clara, ou pelo telefone: (19) 3893-1281.