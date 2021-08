Prorrogado o prazo de inscrições para 1º Festival Gastronômico Sabores do Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou para 23 de agosto o prazo de inscrições para o 1º Festival Gastronômico Sabores do Guaçu, que acontece entre os dias 30 de agosto e 30 de setembro. O cadastro pode ser feito pelo site https://bit.ly/inscricaogastromogi ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, no Centro Cultural de Mogi Guaçu, na Avenida dos Trabalhadores, 2651, no Jardim Camargo. Podem participar restaurantes, lanchonetes, bares, docerias e similares.

O edital com regulamento do festival está disponível em https://bit.ly/editalgastromogi. Cada estabelecimento deverá participar com um único prato que represente sua cozinha e sua identidade. Essa receita será oferecida por preço único fixado em R$ 49,90 durante todo o evento.

Toda a divulgação da ação e dos pratos inscritos será feita pela Prefeitura com apoio dos estabelecimentos participantes. Quem experimentar o cardápio poderá votar na opção favorita através de formulário online que será disponibilizado antes do início do festival.

Serão avaliados os critérios de sabor, criatividade e inovação, apresentação do prato e atendimento. Os três mais bem avaliados receberão troféus do festival confeccionados pela Secretaria de Turismo.

“É um evento importante para iniciarmos esse processo de alavancarmos o turismo de Mogi Guaçu. É muito importante que os empresários da cidade abracem essa iniciativa e participem. Com isso daremos ampla divulgação à diversidade e qualidade gastronômica da nossa cidade”, destacou André Sastri, secretário de Cultura.