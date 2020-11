Prorrogado prazo para inscrição ao vestibular de Medicina da Faculdade “Franco Montoro”

A Comissão do Vestibular da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” (FMPFM) estendeu até o dia 30 de novembro o prazo para inscrições ao Vestibular do curso de Medicina para ingresso no primeiro semestre de 2021. O prazo original terminaria às 23h59 desta terça-feira, dia 23.

A prorrogação tem por objetivo proporcionar mais tempo para que candidatos que ainda não se inscreveram em decorrência de eventuais contratempos decorrentes da pandemia de coronavírus possam efetivar a inscrição para concorrer a uma das 60 vagas do mais novo curso de graduação da instituição.

O novo prazo se estende das 10h do dia 25, quarta-feira, até às 23h59 do dia 30, segunda-feira. Conforme o edital publicado no dia 25 de setembro, as inscrições devem ser efetuadas exclusivamente através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela realização do vestibular. O valor da taxa é de R$ 300,00.

As provas serão aplicadas no dia 19 de dezembro, das 14h às 19h, no Campus I da “Franco Montoro”, na FEG (Fundação Educacional Guaçuana), situada na Rua Hugo Pancieira, 386, Jardim Imóvel Pedregulhal, região central de Mogi Guaçu.

Os candidatos deverão confirmar data e hora, local e sala de realização das provas no Portal da Fundação VUNESP, na área do candidato, através do link “Local de Prova”, a partir do dia 10 de dezembro.

Devem seguir também, atentamente, as instruções dispostas no edital, especialmente em relação a horário de chegada, que ocorrerá em grupos com intervalo de 30 minutos para evitar aglomerações na entrada do prédio, e normas de segurança, como o uso de máscara de proteção facial, e demais medidas de prevenção ao Covid-19.

Os resultados e a classificação dos candidatos serão divulgados a partir das 15h do dia 15 de janeiro no portal da VUNESP e, também no site da “Franco Montoro” (www.francomontoro.com.br).

As matrículas da primeira chamada ocorrerão nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, das 14h às 21h, exclusivamente no Campus II, localizado à Rua dos Estudantes, sem número, no Bairro Cachoeira de Cima. Os documentos necessários constam do edital.

Havendo vagas remanescentes, será realizada uma segunda chamada a partir das 8h do dia 22 de janeiro, exclusivamente através do site da “Franco Montoro”, e as matrículas deverão ser efetuadas nos dias 25 e 26 do mesmo mês, das 14h às 22h, no Campus II.

Se ainda restar vagas, haverá uma terceira chamada para convocação de candidatos em lista de espera. O resultado das convocações de terceira chamada será divulgado, também exclusivamente através do site da instituição, a partir das 8h de 27 de janeiro, e as matrículas deverão ser efetivadas nos dias 28 e 29, das 14h às 21h, no Campus II.

O curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE-SP) em setembro de 2019 e iniciado em janeiro de 2020 com a primeira turma completa de 60 alunos.