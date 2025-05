Proteção em dia: mais de 500 pessoas se vacinam contra a gripe no Dia D

O Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizado no sábado, 10 de maio, mobilizou cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu e resultou na aplicação de 581 doses da vacina. Durante o Dia D, foram imunizados os idosos a partir de 60 anos de idade, crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e os grupos prioritários.

A enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Saúde de Mogi Guaçu, Viviane Passos, comentou que a ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra os vírus mais comuns da gripe, que tendem a circular com maior força durante os meses mais frios do ano. “A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e protege contra as três cepas do vírus, sendo a H1N1, H3N2 e Influenza B. O imunizante é considerado seguro, eficaz e é atualizado anualmente para acompanhar as mutações do vírus”, falou.

É importante lembrar que a Campanha de Vacinação contra a Influenza em Mogi Guaçu continua sendo realizada somente para os idosos a partir de 60 anos de idade, crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e os grupos prioritários. O público-alvo é definido pelo Ministério da Saúde e não pelos municípios. A imunização ocorre nas 21 unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Além de prevenir contra a gripe, a imunização contribui para reduzir internações e complicações respiratórias, especialmente em pessoas mais vulneráveis. “A gripe é uma infecção respiratória e, por isso, a vacina contra a doença continua sendo a forma mais eficaz de prevenção”, concluiu.