Prova Tiradentes de Ciclismo 2024 agita Campinas com a participação de 370 atletas de todo País

Crédito: Fernanda Sunega

Disputa aconteceu pela primeira vez na avenida Norte-Sul, a pedido dos atletas. Antes, a prova era na avenida Mackenzie

A Prova Tiradentes de Ciclismo 2024 teve a participação de 370 ciclistas de todo o país neste domingo, 21 de abril, em Campinas, entre federados e não federados. Os participantes foram concentrados em dez categorias, distribuídas em três baterias.

Este ano, pela primeira vez, atendendo a sugestão dos próprios ciclistas, a disputa aconteceu na avenida Norte-Sul, num percurso de 5,5 km. Nos anos anteriores, a prova era na Avenida Mackenzie.

O evento é uma promoção da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O prefeito Dário Saadi participou da abertura do evento e ressaltou a importância da tradição do Esporte na cidade e da competitividade da prova. Ele cumprimentou os organizadores e a comunidade Italiana pelo sucesso do evento.

“A prova Tiradentes de Ciclismo é uma tradição de Campinas. Faz parte da programação da Semana Italiana. Foram quase 400 inscritos. É uma das maiores provas de ciclismo da região”, disse.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, também participou na abertura e ressaltou a importância da prova que é uma tradição na cidade e que este ano integra a programação dos 250 de Campinas.

“Tivemos um número expressivo de inscritos, recebemos muitos elogios dos participantes pelo asfalto em perfeitas condições para o ciclismo de estrada. E, na categoria elite, tivemos a participação de Caio Godoy, campeão brasileiro de ciclismo e que é de Campinas. Foi tudo perfeito. O dia estava ensolarado. Tudo ajudou”, disse o secretário.

História

A Prova Tiradentes de Ciclismo se tornou lei municipal em 2 de outubro de 1997, como parte das comemorações da Semana Italiana de Campinas. A lei é de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini.

Esta ação integra a série de ações para as comemorações dos 250 anos de Campinas. Até o dia 14 de julho de 2024 a Prefeitura anunciará 250 realizações, uma por dia, em todas as áreas, para oferecer mais qualidade de vida para cerca de 1,1 milhão de habitantes que vivem na cidade, além de quem vem para trabalhar e passear.