Pulverização contra o coronavírus é realizada diariamente em jaguariúna

No último final de semana foi realizado em Jaguariúna o trabalho de pulverização dos pontos de maior movimento durante a quarentena. A Prefeitura, com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, segue aplicando pela cidade uma mistura de água e detergente à base de amônia com o objetivo de conter o avanço da pandemia de coronavírus.

A ação foi realizada na sexta-feira, dia 3, no Hospital Municipal, nas UPAs da cidade e em outros espaços públicos. No sábado, os condomínios Jaguariúna I e II, bairro Cruzeiro do Sul e Dom Bosco receberam o trabalho. No domingo, a pulverização foi realizada nos bairros Florianópolis, Nova Jaguariúna, áreas comerciais do Capotuna, Planalto e a avenida Pinto Catão.

O trabalho é feito por uma empresa de dedetização contratada pela Prefeitura e está sendo repetido em algumas áreas a cada três dias, que é o tempo que o produto permanece agindo no local em que foi aplicado.

Nessa semana, a pulverização também será feita e refeita em outras regiões da cidade.