Quadra esportiva da Ponte Nova será totalmente reformada

A SEL (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) está dando andamento ao programa de revitalização de praças esportivas em diversos pontos do município. Desta vez o bairro da Ponte Nova está sendo atendido pela pasta com diversas melhorias: a quadra poliesportiva está sendo totalmente reformada e o playground existente no local também passará por revitalização. “Temos ouvido os pedidos da população e organizado esse calendário de reformas e revitalizações para oferecer melhores condições para os frequentadores”, destacou o prefeito Toninho Bellini.

A quadra poliesportiva irá receber novo piso de concreto, pintura, troca de traves e reforma do alambrado. Já o playground instalado ao lado da quadra irá ganhar novos e modernos brinquedos.

A Academia da Saúde, que completa o complexo, irá mudar de local. Atualmente seus aparelhos estão em um local entre a quadra e um bar existente nas imediações e a alteração fará com que seus dispositivos fiquem no lado oposto, entre a quadra e o playground.

A reforma da quadra e a aquisição dos brinquedos foram aprovadas mediante licitação pública. A conclusão deve ocorrer neste segundo semestre.