Qualidade do serviço do Samae é reconhecida pela agência reguladora em Mogi Guaçu

A qualidade dos serviços oferecidos pelo Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) é reconhecida pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ. A pesquisa ouviu consumidores da autarquia guaçuana.

A avaliação consta em um relatório apresentado pela ARES-PCJ à autarquia de Mogi Guaçu. A ARES-PCJ é um consórcio público de direito público, na forma de associação pública, e tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através da delegação das competências municipais de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico.

A ARES-PCJ realizou também pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de saneamento no município. Em todos os quadros analisados, em apenas um o Samae obteve nota igual à média estipulada pela agência reguladora, que foi no quesito pressão da água: nota 8,2.

Nos demais, a nota do serviço de água de Mogi Guaçu recebeu classificação acima da média. Foram avaliados: atendimento na sede, atendimento telefônico, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, entendimento da conta, leitura e entrega correta da conta, preço da água e do esgoto, pressão da água, qualidade da água, regularidade do fornecimento, resolução imediata dos problemas, gosto da água, cheiro e cor da água e satisfação geral.

Mogi Guaçu apresenta cobertura integral da área urbana com abastecimento de água, através da operação de cerca de 638 km de redes de distribuição, 30 reservatórios e aproximadamente 61.702 ligações de água. Existe hoje também cobertura de 100% de coleta e tratamento de esgoto, com 548 km de rede coletora e 60.397 ligações de esgoto.

O superintendente do Samae, Elias Fernandes de Carvalho, atribui esta avaliação positiva aos investimentos constantes da autarquia, seja com recursos próprios ou através de investimentos dos governos do Estado e Federal.

