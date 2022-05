Quase 800 médicos fazem pré-cadastro para participar do corpo clínico do Novo Hospital São Luiz Campinas

Eles participaram de cinco reuniões organizadas pela SMCC para apresentação da unidade hospitalar

O número de médicos que preencheram o pré-cadastro de interesse em fazer parte do corpo clínico do novo Hospital São Luiz Campinas chegou a 765 na manhã desta sexta-feira. O QRcode do pré-cadastro foi disponibilizado aos médicos que participaram das cinco reuniões organizadas pela SMCC (Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas) para apresentação da nova unidade hospitalar, prevista para inaugurar em março do ano que vem. As reuniões aconteceram nos dias 28 de abril, 2, 3, 9 e 10 de maio.

Como o pré-cadastro ainda está aberto para os profissionais que estiveram nos eventos, este número pode crescer mais. No segundo semestre, quando serão iniciadas as contratações, a equipe de relacionamento médico do hospital entrará em contato com todos os profissionais para fazer um complemento de pré-cadastro e, assim, dar sequência ao processo de seleção e recrutamento.

Para o diretor geral do novo Hospital São Luiz Campinas, Dr. Fernando VC De Marco, que fez todas as apresentações, a adesão dos médicos às reuniões foi muito positiva. Segundo ele, este é o início de um grande trabalho que vem pela frente. “Obrigado por toda a receptividade, Campinas e região, foi um prazer e uma honra estar com vocês nesses dias e estejam certos de que estamos apenas no começo e um futuro de muitas oportunidades nos aguarda”, informou em um post feito em suas redes sociais.

Para a presidente da SMCC, Dra. Fátima Bastos, o resultado das reuniões mostra o interesse da classe médica na nova unidade hospitalar. “Todas as vagas disponibilizadas para as reuniões foram esgotadas rapidamente e ainda tivemos fila de espera. Praticamente todas as pessoas que participaram dos encontros preencheram o cadastro para compor o corpo clínico do novo Hospital São Luiz Campinas”, comenta. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado, principalmente porque pudemos disponibilizar essas apresentações em primeira mão aos nossos associados”, avalia.

Unidade deve ser inaugurada em março de 2023

Sexto hospital da Rede D´Or com a marca São Luiz, a unidade de Campinas vai funcionar na Avenida Andrade Neves, na área da antiga rodoviária. O Hospital iniciará suas atividades com 79 apartamentos, 62 vagas para UTI adulto, 20 vagas para UTI pediátrica/neonatal e 17 leitos para indução e recuperação anestésica, além de um centro cirúrgico com 12 salas, que ocupará um andar inteiro do prédio, incluindo centro obstétrico, sala de hemodinâmica, hospital day e será equipado para cirurgias robóticas.

Sobre a SMCC:

A SMCC é uma entidade associativa, que reúne milhares de médicos de Campinas e Região. Fundada em 1925, tem como objetivo promover o conhecimento científico entre os profissionais, oferecer benefícios e desenvolver projetos sociais direcionados à comunidade. É considerada a Casa do Médico de Campinas.