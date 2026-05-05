Quatro ocorrências da PM terminam em prisões por violência doméstica e mandado judicial na região

Casos distintos foram registrados em Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira ao longo de segunda-feira

A Polícia Militar registrou, na segunda-feira, dia 4, quatro ocorrências distintas na região que resultaram em prisões, sendo três delas relacionadas à violência doméstica nos municípios de Mogi Mirim e Itapira.

Em Mogi Mirim, duas ocorrências foram atendidas. No bairro Sol Nascente, um homem foi preso após ameaçar a ex-companheira por meio de redes sociais. A vítima apresentou as mensagens à equipe, confirmando as ameaças. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso.

Já no Jardim Floresta, outra mulher relatou agressões recorrentes por parte do filho, usuário de drogas. Segundo o relato, ela já havia sido agredida anteriormente e mantida trancada em casa. No momento da ocorrência, o agressor voltou a ameaçá-la e arremessou um objeto em sua direção. A vítima foi levada à Santa Casa para exames e o autor permaneceu preso após apresentação na Central de Polícia Judiciária.

Em Mogi Guaçu, durante patrulhamento no Jardim Munhoz, policiais abordaram um homem que tentou fugir ao perceber a viatura. Após consulta, foi constatado mandado de prisão em aberto por furto. Ele foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.

Em Itapira, no bairro Cubatão, uma mulher acionou a PM após ser ameaçada pelo ex-namorado, que circulava repetidamente em frente à sua casa. O suspeito chegou a fazer menção de arremessar um tijolo contra o imóvel. Ao notar a chegada da viatura, tentou fugir com uma motocicleta, mas foi localizado posteriormente e preso. Ele também admitiu não possuir habilitação.

As ocorrências foram encaminhadas às unidades policiais responsáveis, e todos os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

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